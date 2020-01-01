SEDUX AI (SEDUX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SEDUX AI (SEDUX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SEDUX AI (SEDUX) teave SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Ametlik veebisait: https://sedux.live/ Valge raamat: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live Ostke SEDUX kohe!

SEDUX AI (SEDUX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SEDUX AI (SEDUX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.74K $ 32.74K $ 32.74K Koguvaru: $ 982.09M $ 982.09M $ 982.09M Ringlev varu: $ 965.31M $ 965.31M $ 965.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.31K $ 33.31K $ 33.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00193357 $ 0.00193357 $ 0.00193357 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000293 $ 0.0000293 $ 0.0000293 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SEDUX AI (SEDUX) hinna kohta

SEDUX AI (SEDUX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SEDUX AI (SEDUX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEDUX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEDUX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEDUX tokeni tokenoomikat, avastage SEDUX tokeni reaalajas hinda!

