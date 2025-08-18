Rohkem infot SECT

SECT Hinnainfo

SECT Valge raamat

SECT Ametlik veebisait

SECT Tokenoomika

SECT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Sector logo

Sector hind (SECT)

Loendis mitteolevad

1 SECT/USD reaalajas hind:

$0.03745408
$0.03745408$0.03745408
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sector (SECT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:38:25 (UTC+8)

Sector (SECT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.037454
$ 0.037454$ 0.037454
24 h madal
$ 0.04013417
$ 0.04013417$ 0.04013417
24 h kõrge

$ 0.037454
$ 0.037454$ 0.037454

$ 0.04013417
$ 0.04013417$ 0.04013417

$ 0.213099
$ 0.213099$ 0.213099

$ 0.01316846
$ 0.01316846$ 0.01316846

-0.97%

-6.12%

-1.11%

-1.11%

Sector (SECT) reaalajas hind on $0.037446. Viimase 24 tunni jooksul SECT kaubeldud madalaim $ 0.037454 ja kõrgeim $ 0.04013417 näitab aktiivset turu volatiivsust. SECTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.213099 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01316846.

Lüliajalise tootluse osas on SECT muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -6.12% 24 tunni vältel -1.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sector (SECT) – turuteave

$ 351.34K
$ 351.34K$ 351.34K

--
----

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

9.36M
9.36M 9.36M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Sector praegune turukapitalisatsioon on $ 351.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SECT ringlev varu on 9.36M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.75M.

Sector (SECT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sector ja USD hinnamuutus $ -0.00244411747469364.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sector ja USD hinnamuutus $ +0.0062840079.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sector ja USD hinnamuutus $ +0.0242579569.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sector ja USD hinnamuutus $ +0.014537800469444344.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00244411747469364-6.12%
30 päeva$ +0.0062840079+16.78%
60 päeva$ +0.0242579569+64.78%
90 päeva$ +0.014537800469444344+63.46%

Mis on Sector (SECT)

Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sector (SECT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Sector hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sector (SECT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sector (SECT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sector nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sector hinna ennustust kohe!

SECT kohalike valuutade suhtes

Sector (SECT) tokenoomika

Sector (SECT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SECT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sector (SECT) kohta

Kui palju on Sector (SECT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SECT hind USD on 0.037446 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SECT/USD hind?
Praegune hind SECT/USD on $ 0.037446. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sector turukapitalisatsioon?
SECT turukapitalisatsioon on $ 351.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SECT ringlev varu?
SECT ringlev varu on 9.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SECT (ATH) hind?
SECT saavutab ATH hinna summas 0.213099 USD.
Mis oli kõigi aegade SECT madalaim (ATL) hind?
SECT nägi ATL hinda summas 0.01316846 USD.
Milline on SECT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SECT kauplemismaht on -- USD.
Kas SECT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SECT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SECT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:38:25 (UTC+8)

Sector (SECT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.