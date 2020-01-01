SecondBTC (SBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SecondBTC (SBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SecondBTC (SBTC) teave Secondbtc has unveiled an innovative approach to #cryptocurrency exchanges by releasing its official token on pump.fun and empowering the community. Launching a token on the pump.fun memecoin platform sets this project apart, as no cryptocurrency exchange has launched their exchange token on a platform like pump.fun that allows users to purchase any quantity of supply. Secondbtc allocated 97% of its total supply to the public. Ametlik veebisait: https://secondbtc.com Ostke SBTC kohe!

SecondBTC (SBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SecondBTC (SBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17,82K $ 17,82K $ 17,82K Koguvaru: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Ringlev varu: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17,82K $ 17,82K $ 17,82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SecondBTC (SBTC) hinna kohta

SecondBTC (SBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SecondBTC (SBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SBTC tokeni tokenoomikat, avastage SBTC tokeni reaalajas hinda!

SBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SBTC võiks suunduda? Meie SBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SBTC tokeni hinna ennustust kohe!

