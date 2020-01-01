Second World Games (SWIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Second World Games (SWIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Second World Games (SWIO) teave The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY Ametlik veebisait: https://secondworld.io Ostke SWIO kohe!

Second World Games (SWIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Second World Games (SWIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.22K $ 9.22K $ 9.22K Koguvaru: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ringlev varu: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 196.96K $ 196.96K $ 196.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00130543 $ 0.00130543 $ 0.00130543 Praegune hind: $ 0.00131305 $ 0.00131305 $ 0.00131305 Lisateave Second World Games (SWIO) hinna kohta

Second World Games (SWIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Second World Games (SWIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWIO tokeni tokenoomikat, avastage SWIO tokeni reaalajas hinda!

SWIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWIO võiks suunduda? Meie SWIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWIO tokeni hinna ennustust kohe!

