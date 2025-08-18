Rohkem infot SWIO

Second World Games logo

Second World Games hind (SWIO)

Loendis mitteolevad

1 SWIO/USD reaalajas hind:

$0.00131305
$0.00131305$0.00131305
0.00%1D
USD
Second World Games (SWIO) reaalajas hinnagraafik
Second World Games (SWIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.255872
$ 0.255872$ 0.255872

$ 0.00130543
$ 0.00130543$ 0.00130543

--

--

-0.70%

-0.70%

Second World Games (SWIO) reaalajas hind on $0.00131305. Viimase 24 tunni jooksul SWIO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.255872 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00130543.

Lüliajalise tootluse osas on SWIO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Second World Games (SWIO) – turuteave

$ 9.22K
$ 9.22K$ 9.22K

--
----

$ 196.96K
$ 196.96K$ 196.96K

7.02M
7.02M 7.02M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Second World Games praegune turukapitalisatsioon on $ 9.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWIO ringlev varu on 7.02M, mille koguvaru on 150000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 196.96K.

Second World Games (SWIO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Second World Games ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Second World Games ja USD hinnamuutus $ -0.0001196809.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Second World Games ja USD hinnamuutus $ -0.0002029991.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Second World Games ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0001196809-9.11%
60 päeva$ -0.0002029991-15.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Second World Games (SWIO)

The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Second World Games (SWIO) allikas

Ametlik veebisait

Second World Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Second World Games (SWIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Second World Games (SWIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Second World Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Second World Games hinna ennustust kohe!

SWIO kohalike valuutade suhtes

Second World Games (SWIO) tokenoomika

Second World Games (SWIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Second World Games (SWIO) kohta

Kui palju on Second World Games (SWIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWIO hind USD on 0.00131305 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWIO/USD hind?
Praegune hind SWIO/USD on $ 0.00131305. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Second World Games turukapitalisatsioon?
SWIO turukapitalisatsioon on $ 9.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWIO ringlev varu?
SWIO ringlev varu on 7.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWIO (ATH) hind?
SWIO saavutab ATH hinna summas 0.255872 USD.
Mis oli kõigi aegade SWIO madalaim (ATL) hind?
SWIO nägi ATL hinda summas 0.00130543 USD.
Milline on SWIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWIO kauplemismaht on -- USD.
Kas SWIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWIO hinna ennustust.
