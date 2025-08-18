Rohkem infot SEAMANIA

SEAMANIA hind (SEAMANIA)

Loendis mitteolevad

1 SEAMANIA/USD reaalajas hind:

$0.0002168
$0.0002168$0.0002168
-6.40%1D
mexc
USD
SEAMANIA (SEAMANIA) reaalajas hinnagraafik
SEAMANIA (SEAMANIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03946886
$ 0.03946886$ 0.03946886

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-6.44%

+60.05%

+60.05%

SEAMANIA (SEAMANIA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SEAMANIA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEAMANIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03946886 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SEAMANIA muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -6.44% 24 tunni vältel +60.05% viimase 7 päeva jooksul.

SEAMANIA (SEAMANIA) – turuteave

$ 216.85K
$ 216.85K$ 216.85K

--
----

$ 216.85K
$ 216.85K$ 216.85K

999.74M
999.74M 999.74M

999,736,868.376518
999,736,868.376518 999,736,868.376518

SEAMANIA praegune turukapitalisatsioon on $ 216.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SEAMANIA ringlev varu on 999.74M, mille koguvaru on 999736868.376518. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 216.85K.

SEAMANIA (SEAMANIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SEAMANIA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SEAMANIA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SEAMANIA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SEAMANIA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.44%
30 päeva$ 0+3.73%
60 päeva$ 0+14.50%
90 päeva$ 0--

Mis on SEAMANIA (SEAMANIA)

🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world’s first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution. Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world. With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction. 🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Imagine an AI companion that doesn’t just respond but truly understands, entertains, and supports you—blending humor, sarcasm, and wisdom.

SEAMANIA hinna ennustus (USD)

Kui palju on SEAMANIA (SEAMANIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SEAMANIA (SEAMANIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SEAMANIA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SEAMANIA hinna ennustust kohe!

SEAMANIA kohalike valuutade suhtes

SEAMANIA (SEAMANIA) tokenoomika

SEAMANIA (SEAMANIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEAMANIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SEAMANIA (SEAMANIA) kohta

Kui palju on SEAMANIA (SEAMANIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEAMANIA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEAMANIA/USD hind?
Praegune hind SEAMANIA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SEAMANIA turukapitalisatsioon?
SEAMANIA turukapitalisatsioon on $ 216.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEAMANIA ringlev varu?
SEAMANIA ringlev varu on 999.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEAMANIA (ATH) hind?
SEAMANIA saavutab ATH hinna summas 0.03946886 USD.
Mis oli kõigi aegade SEAMANIA madalaim (ATL) hind?
SEAMANIA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SEAMANIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEAMANIA kauplemismaht on -- USD.
Kas SEAMANIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEAMANIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEAMANIA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.