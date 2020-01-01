Seal Dog (SOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Seal Dog (SOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Seal Dog (SOG) teave Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth. Ametlik veebisait: https://www.sealdogsui.com/ Ostke SOG kohe!

Seal Dog (SOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Seal Dog (SOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.51K $ 15.51K $ 15.51K Koguvaru: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B Ringlev varu: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.51K $ 15.51K $ 15.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00109646 $ 0.00109646 $ 0.00109646 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Seal Dog (SOG) hinna kohta

Seal Dog (SOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Seal Dog (SOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOG tokeni tokenoomikat, avastage SOG tokeni reaalajas hinda!

SOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOG võiks suunduda? Meie SOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOG tokeni hinna ennustust kohe!

