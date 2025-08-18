Rohkem infot SEAL

SEAL Hinnainfo

SEAL Ametlik veebisait

SEAL Tokenoomika

SEAL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Seal logo

Seal hind (SEAL)

Loendis mitteolevad

1 SEAL/USD reaalajas hind:

$0.03782886
$0.03782886$0.03782886
+2.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Seal (SEAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:14:02 (UTC+8)

Seal (SEAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03675689
$ 0.03675689$ 0.03675689
24 h madal
$ 0.03937138
$ 0.03937138$ 0.03937138
24 h kõrge

$ 0.03675689
$ 0.03675689$ 0.03675689

$ 0.03937138
$ 0.03937138$ 0.03937138

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.03436485
$ 0.03436485$ 0.03436485

-1.57%

+1.82%

-11.56%

-11.56%

Seal (SEAL) reaalajas hind on $0.03762372. Viimase 24 tunni jooksul SEAL kaubeldud madalaim $ 0.03675689 ja kõrgeim $ 0.03937138 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03436485.

Lüliajalise tootluse osas on SEAL muutunud -1.57% viimase tunni jooksul, +1.82% 24 tunni vältel -11.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Seal (SEAL) – turuteave

$ 784.40K
$ 784.40K$ 784.40K

--
----

$ 784.40K
$ 784.40K$ 784.40K

21.00M
21.00M 21.00M

20,997,205.0
20,997,205.0 20,997,205.0

Seal praegune turukapitalisatsioon on $ 784.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SEAL ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 20997205.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 784.40K.

Seal (SEAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Seal ja USD hinnamuutus $ +0.00067109.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Seal ja USD hinnamuutus $ -0.0010595742.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Seal ja USD hinnamuutus $ -0.0003730090.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Seal ja USD hinnamuutus $ -0.00215536935034285.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00067109+1.82%
30 päeva$ -0.0010595742-2.81%
60 päeva$ -0.0003730090-0.99%
90 päeva$ -0.00215536935034285-5.41%

Mis on Seal (SEAL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Seal (SEAL) allikas

Ametlik veebisait

Seal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Seal (SEAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Seal (SEAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Seal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Seal hinna ennustust kohe!

SEAL kohalike valuutade suhtes

Seal (SEAL) tokenoomika

Seal (SEAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Seal (SEAL) kohta

Kui palju on Seal (SEAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEAL hind USD on 0.03762372 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEAL/USD hind?
Praegune hind SEAL/USD on $ 0.03762372. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Seal turukapitalisatsioon?
SEAL turukapitalisatsioon on $ 784.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEAL ringlev varu?
SEAL ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEAL (ATH) hind?
SEAL saavutab ATH hinna summas 1.5 USD.
Mis oli kõigi aegade SEAL madalaim (ATL) hind?
SEAL nägi ATL hinda summas 0.03436485 USD.
Milline on SEAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEAL kauplemismaht on -- USD.
Kas SEAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:14:02 (UTC+8)

Seal (SEAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.