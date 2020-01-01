sDOLA (SDOLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sDOLA (SDOLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sDOLA (SDOLA) teave sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA. Ametlik veebisait: https://www.inverse.finance/sDOLA Valge raamat: https://www.inverse.finance/sDOLA.pdf Ostke SDOLA kohe!

sDOLA (SDOLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sDOLA (SDOLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.07M $ 27.07M $ 27.07M Koguvaru: $ 23.85M $ 23.85M $ 23.85M Ringlev varu: $ 23.58M $ 23.58M $ 23.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.39M $ 27.39M $ 27.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Kõigi aegade madalaim: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Praegune hind: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Lisateave sDOLA (SDOLA) hinna kohta

sDOLA (SDOLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sDOLA (SDOLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SDOLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SDOLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SDOLA tokeni tokenoomikat, avastage SDOLA tokeni reaalajas hinda!

SDOLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SDOLA võiks suunduda? Meie SDOLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SDOLA tokeni hinna ennustust kohe!

