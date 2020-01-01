Scratch ($SCRATCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scratch ($SCRATCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scratch ($SCRATCH) teave $Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit. Ametlik veebisait: https://unruggables.io Ostke $SCRATCH kohe!

Scratch ($SCRATCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scratch ($SCRATCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00057399 $ 0.00057399 $ 0.00057399 Lisateave Scratch ($SCRATCH) hinna kohta

Scratch ($SCRATCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scratch ($SCRATCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $SCRATCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $SCRATCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $SCRATCH tokeni tokenoomikat, avastage $SCRATCH tokeni reaalajas hinda!

$SCRATCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $SCRATCH võiks suunduda? Meie $SCRATCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $SCRATCH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!