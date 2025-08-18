Mis on Scratch ($SCRATCH)

$Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Scratch ($SCRATCH) allikas Ametlik veebisait

Scratch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scratch ($SCRATCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scratch ($SCRATCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scratch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scratch hinna ennustust kohe!

$SCRATCH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Scratch ($SCRATCH) tokenoomika

Scratch ($SCRATCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SCRATCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scratch ($SCRATCH) kohta Kui palju on Scratch ($SCRATCH) tänapäeval väärt? Reaalajas $SCRATCH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $SCRATCH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $SCRATCH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Scratch turukapitalisatsioon? $SCRATCH turukapitalisatsioon on $ 5.97M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $SCRATCH ringlev varu? $SCRATCH ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SCRATCH (ATH) hind? $SCRATCH saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $SCRATCH madalaim (ATL) hind? $SCRATCH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $SCRATCH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $SCRATCH kauplemismaht on -- USD . Kas $SCRATCH sel aastal kõrgemale ka suundub? $SCRATCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SCRATCH hinna ennustust

Scratch ($SCRATCH) Olulised valdkonna uudised