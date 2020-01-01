Scrat (SCRAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scrat (SCRAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scrat (SCRAT) teave $SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio. Ametlik veebisait: https://scrat.meme/ Ostke SCRAT kohe!

Scrat (SCRAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scrat (SCRAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 128.40K $ 128.40K $ 128.40K Koguvaru: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Ringlev varu: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 128.40K $ 128.40K $ 128.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.771105 $ 0.771105 $ 0.771105 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00065849 $ 0.00065849 $ 0.00065849 Praegune hind: $ 0.00128429 $ 0.00128429 $ 0.00128429 Lisateave Scrat (SCRAT) hinna kohta

Scrat (SCRAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scrat (SCRAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCRAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCRAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCRAT tokeni tokenoomikat, avastage SCRAT tokeni reaalajas hinda!

SCRAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCRAT võiks suunduda? Meie SCRAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCRAT tokeni hinna ennustust kohe!

