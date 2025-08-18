Mis on Scrat (SCRAT)

$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.

Kui palju on Scrat (SCRAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scrat (SCRAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scrat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Scrat (SCRAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCRAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scrat (SCRAT) kohta Kui palju on Scrat (SCRAT) tänapäeval väärt? Reaalajas SCRAT hind USD on 0.00124522 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCRAT/USD hind? $ 0.00124522 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCRAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Scrat turukapitalisatsioon? SCRAT turukapitalisatsioon on $ 123.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCRAT ringlev varu? SCRAT ringlev varu on 99.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCRAT (ATH) hind? SCRAT saavutab ATH hinna summas 0.771105 USD . Mis oli kõigi aegade SCRAT madalaim (ATL) hind? SCRAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SCRAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCRAT kauplemismaht on -- USD . Kas SCRAT sel aastal kõrgemale ka suundub? SCRAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCRAT hinna ennustust

