Scout Protocol Token (DEV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scout Protocol Token (DEV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scout Protocol Token (DEV) teave Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space. Ametlik veebisait: https://scoutgame.xyz/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71 Ostke DEV kohe!

Scout Protocol Token (DEV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scout Protocol Token (DEV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.27M $ 33.27M $ 33.27M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 894.30M $ 894.30M $ 894.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.20M $ 37.20M $ 37.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04382039 $ 0.04382039 $ 0.04382039 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02312087 $ 0.02312087 $ 0.02312087 Praegune hind: $ 0.03713289 $ 0.03713289 $ 0.03713289 Lisateave Scout Protocol Token (DEV) hinna kohta

Scout Protocol Token (DEV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scout Protocol Token (DEV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEV tokeni tokenoomikat, avastage DEV tokeni reaalajas hinda!

DEV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEV võiks suunduda? Meie DEV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEV tokeni hinna ennustust kohe!

