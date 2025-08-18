Mis on Scout Protocol Token (DEV)

Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.

Üksuse Scout Protocol Token (DEV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Scout Protocol Token (DEV) tokenoomika

Scout Protocol Token (DEV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scout Protocol Token (DEV) kohta Kui palju on Scout Protocol Token (DEV) tänapäeval väärt? Reaalajas DEV hind USD on 0.03823658 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEV/USD hind? $ 0.03823658 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Scout Protocol Token turukapitalisatsioon? DEV turukapitalisatsioon on $ 34.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEV ringlev varu? DEV ringlev varu on 894.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEV (ATH) hind? DEV saavutab ATH hinna summas 0.04382039 USD . Mis oli kõigi aegade DEV madalaim (ATL) hind? DEV nägi ATL hinda summas 0.02312087 USD . Milline on DEV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEV kauplemismaht on -- USD . Kas DEV sel aastal kõrgemale ka suundub? DEV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEV hinna ennustust

