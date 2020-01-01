Scorpio (SCORPIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scorpio (SCORPIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scorpio (SCORPIO) teave Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Scorpio, the Scorpion 🦂, captures the intense and transformative energy of mid-autumn, from mid-October to mid-November. Known for its passion and resourcefulness, Scorpio season delves into the mysteries of life. 🔥 Unleash the powerful and enigmatic energy of Scorpio! Ametlik veebisait: https://astrofolio.xyz/ Ostke SCORPIO kohe!

Scorpio (SCORPIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scorpio (SCORPIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 870.57K $ 870.57K $ 870.57K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 870.57K $ 870.57K $ 870.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00768248 $ 0.00768248 $ 0.00768248 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00023434 $ 0.00023434 $ 0.00023434 Praegune hind: $ 0.00087084 $ 0.00087084 $ 0.00087084 Lisateave Scorpio (SCORPIO) hinna kohta

Scorpio (SCORPIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scorpio (SCORPIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCORPIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCORPIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCORPIO tokeni tokenoomikat, avastage SCORPIO tokeni reaalajas hinda!

SCORPIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCORPIO võiks suunduda? Meie SCORPIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCORPIO tokeni hinna ennustust kohe!

