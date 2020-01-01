SCOOP (SCOOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SCOOP (SCOOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SCOOP (SCOOP) teave SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Ametlik veebisait: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Ostke SCOOP kohe!

SCOOP (SCOOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SCOOP (SCOOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 96.02K $ 96.02K $ 96.02K Koguvaru: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Ringlev varu: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 96.02K $ 96.02K $ 96.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00160071 $ 0.00160071 $ 0.00160071 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007458 $ 0.00007458 $ 0.00007458 Praegune hind: $ 0.00010148 $ 0.00010148 $ 0.00010148 Lisateave SCOOP (SCOOP) hinna kohta

SCOOP (SCOOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SCOOP (SCOOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCOOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCOOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCOOP tokeni tokenoomikat, avastage SCOOP tokeni reaalajas hinda!

SCOOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCOOP võiks suunduda? Meie SCOOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCOOP tokeni hinna ennustust kohe!

