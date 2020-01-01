SciFoSX (SFX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SciFoSX (SFX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SciFoSX (SFX) teave SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries. Ametlik veebisait: https://scifosx.io Ostke SFX kohe!

SciFoSX (SFX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SciFoSX (SFX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.58K $ 5.58K $ 5.58K Koguvaru: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Ringlev varu: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.58K $ 5.58K $ 5.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00471687 $ 0.00471687 $ 0.00471687 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000423 $ 0.00000423 $ 0.00000423 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SciFoSX (SFX) hinna kohta

SciFoSX (SFX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SciFoSX (SFX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFX tokeni tokenoomikat, avastage SFX tokeni reaalajas hinda!

SFX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFX võiks suunduda? Meie SFX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!