HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.
Avastage Science Cult Mascot (HELA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Science Cult Mascot (HELA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Science Cult Mascot (HELA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate HELA tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
HELA tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate HELA tokeni tokenoomikat, avastage HELA tokeni reaalajas hinda!
HELA – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu HELA võiks suunduda? Meie HELA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.