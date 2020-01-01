Schrodi (SCHRODI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Schrodi (SCHRODI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Schrodi (SCHRODI) teave A memetoken on Ethereum and Arbitrum which celebrates the theory of quantum superposition made famous by the Schrodinger's Cat thought experiment. Ametlik veebisait: https://schrodi.wtf Ostke SCHRODI kohe!

Schrodi (SCHRODI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Schrodi (SCHRODI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 270.56K $ 270.56K $ 270.56K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 270.56K $ 270.56K $ 270.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00615252 $ 0.00615252 $ 0.00615252 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00104247 $ 0.00104247 $ 0.00104247 Praegune hind: $ 0.00270559 $ 0.00270559 $ 0.00270559 Lisateave Schrodi (SCHRODI) hinna kohta

Schrodi (SCHRODI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Schrodi (SCHRODI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCHRODI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCHRODI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCHRODI tokeni tokenoomikat, avastage SCHRODI tokeni reaalajas hinda!

SCHRODI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCHRODI võiks suunduda? Meie SCHRODI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCHRODI tokeni hinna ennustust kohe!

