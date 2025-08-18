Rohkem infot SCHRODI

Schrodi logo

Schrodi hind (SCHRODI)

Loendis mitteolevad

1 SCHRODI/USD reaalajas hind:

$0.00267884
-7.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Schrodi (SCHRODI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:37:58 (UTC+8)

Schrodi (SCHRODI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00267862
24 h madal
$ 0.00292972
24 h kõrge

$ 0.00267862
$ 0.00292972
$ 0.00615252
$ 0.00104247
-1.07%

-7.10%

-2.42%

-2.42%

Schrodi (SCHRODI) reaalajas hind on $0.00267828. Viimase 24 tunni jooksul SCHRODI kaubeldud madalaim $ 0.00267862 ja kõrgeim $ 0.00292972 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCHRODIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00615252 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00104247.

Lüliajalise tootluse osas on SCHRODI muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -7.10% 24 tunni vältel -2.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Schrodi (SCHRODI) – turuteave

$ 267.88K
--
$ 267.88K
100.00M
100,000,000.0
Schrodi praegune turukapitalisatsioon on $ 267.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SCHRODI ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 267.88K.

Schrodi (SCHRODI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Schrodi ja USD hinnamuutus $ -0.000204960802596664.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Schrodi ja USD hinnamuutus $ +0.0004340562.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Schrodi ja USD hinnamuutus $ +0.0012340793.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Schrodi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000204960802596664-7.10%
30 päeva$ +0.0004340562+16.21%
60 päeva$ +0.0012340793+46.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Schrodi (SCHRODI)

A memetoken on Ethereum and Arbitrum which celebrates the theory of quantum superposition made famous by the Schrodinger's Cat thought experiment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Schrodi (SCHRODI) allikas

Ametlik veebisait

Schrodi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Schrodi (SCHRODI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Schrodi (SCHRODI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Schrodi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Schrodi hinna ennustust kohe!

SCHRODI kohalike valuutade suhtes

Schrodi (SCHRODI) tokenoomika

Schrodi (SCHRODI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCHRODI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Schrodi (SCHRODI) kohta

Kui palju on Schrodi (SCHRODI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCHRODI hind USD on 0.00267828 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCHRODI/USD hind?
Praegune hind SCHRODI/USD on $ 0.00267828. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Schrodi turukapitalisatsioon?
SCHRODI turukapitalisatsioon on $ 267.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCHRODI ringlev varu?
SCHRODI ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCHRODI (ATH) hind?
SCHRODI saavutab ATH hinna summas 0.00615252 USD.
Mis oli kõigi aegade SCHRODI madalaim (ATL) hind?
SCHRODI nägi ATL hinda summas 0.00104247 USD.
Milline on SCHRODI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCHRODI kauplemismaht on -- USD.
Kas SCHRODI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCHRODI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCHRODI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:37:58 (UTC+8)

