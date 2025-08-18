Mis on SCHNITZEL (SNTZL)

Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SCHNITZEL (SNTZL) allikas Ametlik veebisait

SCHNITZEL hinna ennustus (USD)

Kui palju on SCHNITZEL (SNTZL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SCHNITZEL (SNTZL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SCHNITZEL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SCHNITZEL hinna ennustust kohe!

SNTZL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SCHNITZEL (SNTZL) tokenoomika

SCHNITZEL (SNTZL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNTZL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SCHNITZEL (SNTZL) kohta Kui palju on SCHNITZEL (SNTZL) tänapäeval väärt? Reaalajas SNTZL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNTZL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNTZL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SCHNITZEL turukapitalisatsioon? SNTZL turukapitalisatsioon on $ 55.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNTZL ringlev varu? SNTZL ringlev varu on 603.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNTZL (ATH) hind? SNTZL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SNTZL madalaim (ATL) hind? SNTZL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SNTZL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNTZL kauplemismaht on -- USD . Kas SNTZL sel aastal kõrgemale ka suundub? SNTZL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNTZL hinna ennustust

SCHNITZEL (SNTZL) Olulised valdkonna uudised