SCHNITZEL logo

SCHNITZEL hind (SNTZL)

Loendis mitteolevad

1 SNTZL/USD reaalajas hind:

--
----
-5.00%1D
USD
SCHNITZEL (SNTZL) reaalajas hinnagraafik
SCHNITZEL (SNTZL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-5.06%

-18.09%

-18.09%

SCHNITZEL (SNTZL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SNTZL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNTZLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SNTZL muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, -5.06% 24 tunni vältel -18.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SCHNITZEL (SNTZL) – turuteave

$ 55.43K
$ 55.43K$ 55.43K

--
----

$ 84.83K
$ 84.83K$ 84.83K

603.36M
603.36M 603.36M

923,360,114.93
923,360,114.93 923,360,114.93

SCHNITZEL praegune turukapitalisatsioon on $ 55.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNTZL ringlev varu on 603.36M, mille koguvaru on 923360114.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.83K.

SCHNITZEL (SNTZL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SCHNITZEL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SCHNITZEL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SCHNITZEL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SCHNITZEL ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.06%
30 päeva$ 0-13.38%
60 päeva$ 0-43.79%
90 päeva$ 0--

Mis on SCHNITZEL (SNTZL)

Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse SCHNITZEL (SNTZL) allikas

Ametlik veebisait

SCHNITZEL hinna ennustus (USD)

Kui palju on SCHNITZEL (SNTZL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SCHNITZEL (SNTZL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SCHNITZEL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SCHNITZEL hinna ennustust kohe!

SNTZL kohalike valuutade suhtes

SCHNITZEL (SNTZL) tokenoomika

SCHNITZEL (SNTZL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNTZL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SCHNITZEL (SNTZL) kohta

Kui palju on SCHNITZEL (SNTZL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNTZL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNTZL/USD hind?
Praegune hind SNTZL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SCHNITZEL turukapitalisatsioon?
SNTZL turukapitalisatsioon on $ 55.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNTZL ringlev varu?
SNTZL ringlev varu on 603.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNTZL (ATH) hind?
SNTZL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SNTZL madalaim (ATL) hind?
SNTZL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SNTZL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNTZL kauplemismaht on -- USD.
Kas SNTZL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNTZL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNTZL hinna ennustust.
