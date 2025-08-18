Mis on SCHIZOID (ZOID)

$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.

SCHIZOID (ZOID) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SCHIZOID (ZOID) kohta Kui palju on SCHIZOID (ZOID) tänapäeval väärt? Reaalajas ZOID hind USD on 0.00000494 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZOID/USD hind? $ 0.00000494 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZOID/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SCHIZOID turukapitalisatsioon? ZOID turukapitalisatsioon on $ 4.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZOID ringlev varu? ZOID ringlev varu on 997.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZOID (ATH) hind? ZOID saavutab ATH hinna summas 0.00049448 USD . Mis oli kõigi aegade ZOID madalaim (ATL) hind? ZOID nägi ATL hinda summas 0.00000319 USD . Milline on ZOID kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZOID kauplemismaht on -- USD . Kas ZOID sel aastal kõrgemale ka suundub? ZOID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZOID hinna ennustust

