Rohkem infot ZOID

ZOID Hinnainfo

ZOID Ametlik veebisait

ZOID Tokenoomika

ZOID Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SCHIZOID logo

SCHIZOID hind (ZOID)

Loendis mitteolevad

1 ZOID/USD reaalajas hind:

--
----
-3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SCHIZOID (ZOID) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:34:25 (UTC+8)

SCHIZOID (ZOID) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000494
$ 0.00000494$ 0.00000494
24 h madal
$ 0.00000515
$ 0.00000515$ 0.00000515
24 h kõrge

$ 0.00000494
$ 0.00000494$ 0.00000494

$ 0.00000515
$ 0.00000515$ 0.00000515

$ 0.00049448
$ 0.00049448$ 0.00049448

$ 0.00000319
$ 0.00000319$ 0.00000319

--

-3.98%

+8.46%

+8.46%

SCHIZOID (ZOID) reaalajas hind on $0.00000494. Viimase 24 tunni jooksul ZOID kaubeldud madalaim $ 0.00000494 ja kõrgeim $ 0.00000515 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZOIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00049448 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000319.

Lüliajalise tootluse osas on ZOID muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.98% 24 tunni vältel +8.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SCHIZOID (ZOID) – turuteave

$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K

--
----

$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K

997.59M
997.59M 997.59M

997,593,796.874452
997,593,796.874452 997,593,796.874452

SCHIZOID praegune turukapitalisatsioon on $ 4.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZOID ringlev varu on 997.59M, mille koguvaru on 997593796.874452. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.93K.

SCHIZOID (ZOID) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SCHIZOID ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SCHIZOID ja USD hinnamuutus $ -0.0000000795.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SCHIZOID ja USD hinnamuutus $ +0.0000007552.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SCHIZOID ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.98%
30 päeva$ -0.0000000795-1.60%
60 päeva$ +0.0000007552+15.29%
90 päeva$ 0--

Mis on SCHIZOID (ZOID)

$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SCHIZOID (ZOID) allikas

Ametlik veebisait

SCHIZOID hinna ennustus (USD)

Kui palju on SCHIZOID (ZOID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SCHIZOID (ZOID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SCHIZOID nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SCHIZOID hinna ennustust kohe!

ZOID kohalike valuutade suhtes

SCHIZOID (ZOID) tokenoomika

SCHIZOID (ZOID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZOID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SCHIZOID (ZOID) kohta

Kui palju on SCHIZOID (ZOID) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZOID hind USD on 0.00000494 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZOID/USD hind?
Praegune hind ZOID/USD on $ 0.00000494. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SCHIZOID turukapitalisatsioon?
ZOID turukapitalisatsioon on $ 4.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZOID ringlev varu?
ZOID ringlev varu on 997.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZOID (ATH) hind?
ZOID saavutab ATH hinna summas 0.00049448 USD.
Mis oli kõigi aegade ZOID madalaim (ATL) hind?
ZOID nägi ATL hinda summas 0.00000319 USD.
Milline on ZOID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZOID kauplemismaht on -- USD.
Kas ZOID sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZOID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZOID hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:34:25 (UTC+8)

SCHIZOID (ZOID) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.