Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Sceptre Staked FLR (SFLR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Sceptre Staked FLR (SFLR) teave

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

Ametlik veebisait:
https://flare.sceptre.fi/

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Sceptre Staked FLR (SFLR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 40.89M
$ 40.89M$ 40.89M
Koguvaru:
$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B
Ringlev varu:
$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 40.89M
$ 40.89M$ 40.89M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.04445059
$ 0.04445059$ 0.04445059
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0131328
$ 0.0131328$ 0.0131328
Praegune hind:
$ 0.03561165
$ 0.03561165$ 0.03561165

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SFLR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SFLR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SFLR tokeni tokenoomikat, avastage SFLR tokeni reaalajas hinda!

SFLR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SFLR võiks suunduda? Meie SFLR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.