Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sceptre Staked FLR (SFLR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sceptre Staked FLR (SFLR) teave Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Ametlik veebisait: https://flare.sceptre.fi/ Ostke SFLR kohe!

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sceptre Staked FLR (SFLR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.89M $ 40.89M $ 40.89M Koguvaru: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Ringlev varu: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.89M $ 40.89M $ 40.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04445059 $ 0.04445059 $ 0.04445059 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0131328 $ 0.0131328 $ 0.0131328 Praegune hind: $ 0.03561165 $ 0.03561165 $ 0.03561165 Lisateave Sceptre Staked FLR (SFLR) hinna kohta

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFLR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFLR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFLR tokeni tokenoomikat, avastage SFLR tokeni reaalajas hinda!

SFLR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFLR võiks suunduda? Meie SFLR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFLR tokeni hinna ennustust kohe!

