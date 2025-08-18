Rohkem infot SFLR

Sceptre Staked FLR logo

Sceptre Staked FLR hind (SFLR)

Loendis mitteolevad

1 SFLR/USD reaalajas hind:

$0.03700376
$0.03700376
-1.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sceptre Staked FLR (SFLR) reaalajas hinnagraafik
Sceptre Staked FLR (SFLR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03713249
$ 0.03713249
24 h madal
$ 0.03914885
$ 0.03914885
24 h kõrge

$ 0.03713249
$ 0.03713249

$ 0.03914885
$ 0.03914885

$ 0.04445059
$ 0.04445059

$ 0.0131328
$ 0.0131328

-0.96%

-0.87%

+7.15%

+7.15%

Sceptre Staked FLR (SFLR) reaalajas hind on $0.03718636. Viimase 24 tunni jooksul SFLR kaubeldud madalaim $ 0.03713249 ja kõrgeim $ 0.03914885 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFLRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04445059 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0131328.

Lüliajalise tootluse osas on SFLR muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, -0.87% 24 tunni vältel +7.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sceptre Staked FLR (SFLR) – turuteave

$ 42.77M
$ 42.77M

--
--

$ 42.77M
$ 42.77M

1.15B
1.15B

1,150,156,508.743229
1,150,156,508.743229

Sceptre Staked FLR praegune turukapitalisatsioon on $ 42.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SFLR ringlev varu on 1.15B, mille koguvaru on 1150156508.743229. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.77M.

Sceptre Staked FLR (SFLR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sceptre Staked FLR ja USD hinnamuutus $ -0.00032812504701603.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sceptre Staked FLR ja USD hinnamuutus $ +0.0099969318.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sceptre Staked FLR ja USD hinnamuutus $ +0.0168021026.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sceptre Staked FLR ja USD hinnamuutus $ +0.010692287525436788.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00032812504701603-0.87%
30 päeva$ +0.0099969318+26.88%
60 päeva$ +0.0168021026+45.18%
90 päeva$ +0.010692287525436788+40.36%

Mis on Sceptre Staked FLR (SFLR)

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sceptre Staked FLR (SFLR) allikas

Ametlik veebisait

Sceptre Staked FLR hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sceptre Staked FLR (SFLR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sceptre Staked FLR (SFLR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sceptre Staked FLR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sceptre Staked FLR hinna ennustust kohe!

SFLR kohalike valuutade suhtes

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sceptre Staked FLR (SFLR) kohta

Kui palju on Sceptre Staked FLR (SFLR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFLR hind USD on 0.03718636 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFLR/USD hind?
Praegune hind SFLR/USD on $ 0.03718636. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sceptre Staked FLR turukapitalisatsioon?
SFLR turukapitalisatsioon on $ 42.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFLR ringlev varu?
SFLR ringlev varu on 1.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFLR (ATH) hind?
SFLR saavutab ATH hinna summas 0.04445059 USD.
Mis oli kõigi aegade SFLR madalaim (ATL) hind?
SFLR nägi ATL hinda summas 0.0131328 USD.
Milline on SFLR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFLR kauplemismaht on -- USD.
Kas SFLR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFLR hinna ennustust.
Lahtiütlus

