ScarQuest (SCAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ScarQuest (SCAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

ScarQuest (SCAR) teave Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils. Ametlik veebisait: https://scarquest.com/ Valge raamat: https://scarquest.com/wp-content/uploads/2023/03/Scar-Quest-Pitch-Deck.pdf Ostke SCAR kohe!

ScarQuest (SCAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ScarQuest (SCAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 342.31K $ 342.31K $ 342.31K Koguvaru: $ 9.95B $ 9.95B $ 9.95B Ringlev varu: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.475949 $ 0.475949 $ 0.475949 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012016 $ 0.00012016 $ 0.00012016 Lisateave ScarQuest (SCAR) hinna kohta

ScarQuest (SCAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ScarQuest (SCAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCAR tokeni tokenoomikat, avastage SCAR tokeni reaalajas hinda!

SCAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCAR võiks suunduda? Meie SCAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCAR tokeni hinna ennustust kohe!

