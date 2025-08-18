Rohkem infot SCAR

ScarQuest logo

ScarQuest hind (SCAR)

Loendis mitteolevad

1 SCAR/USD reaalajas hind:

$0.00012624
$0.00012624$0.00012624
-1.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ScarQuest (SCAR) reaalajas hinnagraafik
ScarQuest (SCAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.475949
$ 0.475949$ 0.475949

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-1.84%

+0.14%

+0.14%

ScarQuest (SCAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SCAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.475949 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SCAR muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel +0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ScarQuest (SCAR) – turuteave

$ 359.60K
$ 359.60K$ 359.60K

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

2.85B
2.85B 2.85B

9,950,000,000.0
9,950,000,000.0 9,950,000,000.0

ScarQuest praegune turukapitalisatsioon on $ 359.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SCAR ringlev varu on 2.85B, mille koguvaru on 9950000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.26M.

ScarQuest (SCAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ScarQuest ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ScarQuest ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ScarQuest ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ScarQuest ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.84%
30 päeva$ 0-35.30%
60 päeva$ 0-10.24%
90 päeva$ 0--

Mis on ScarQuest (SCAR)

Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils.

Üksuse ScarQuest (SCAR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ScarQuest hinna ennustus (USD)

Kui palju on ScarQuest (SCAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ScarQuest (SCAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ScarQuest nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ScarQuest hinna ennustust kohe!

ScarQuest (SCAR) tokenoomika

ScarQuest (SCAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ScarQuest (SCAR) kohta

Kui palju on ScarQuest (SCAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCAR/USD hind?
Praegune hind SCAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ScarQuest turukapitalisatsioon?
SCAR turukapitalisatsioon on $ 359.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCAR ringlev varu?
SCAR ringlev varu on 2.85B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCAR (ATH) hind?
SCAR saavutab ATH hinna summas 0.475949 USD.
Mis oli kõigi aegade SCAR madalaim (ATL) hind?
SCAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SCAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCAR kauplemismaht on -- USD.
Kas SCAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCAR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.