Scarlet Waifu Capital Management logo

Scarlet Waifu Capital Management hind (WAIFU)

Loendis mitteolevad

1 WAIFU/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) reaalajas hinnagraafik
Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0100307
$ 0.0100307$ 0.0100307

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.88%

-9.88%

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WAIFU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAIFUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0100307 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WAIFU muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -9.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) – turuteave

$ 21.56K
$ 21.56K$ 21.56K

--
----

$ 21.56K
$ 21.56K$ 21.56K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Scarlet Waifu Capital Management praegune turukapitalisatsioon on $ 21.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAIFU ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.56K.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Scarlet Waifu Capital Management ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Scarlet Waifu Capital Management ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Scarlet Waifu Capital Management ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Scarlet Waifu Capital Management ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-32.36%
60 päeva$ 0-45.17%
90 päeva$ 0--

Mis on Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) allikas

Ametlik veebisait

Scarlet Waifu Capital Management hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scarlet Waifu Capital Management nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scarlet Waifu Capital Management hinna ennustust kohe!

WAIFU kohalike valuutade suhtes

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenoomika

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAIFU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) kohta

Kui palju on Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAIFU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAIFU/USD hind?
Praegune hind WAIFU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Scarlet Waifu Capital Management turukapitalisatsioon?
WAIFU turukapitalisatsioon on $ 21.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAIFU ringlev varu?
WAIFU ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAIFU (ATH) hind?
WAIFU saavutab ATH hinna summas 0.0100307 USD.
Mis oli kõigi aegade WAIFU madalaim (ATL) hind?
WAIFU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WAIFU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAIFU kauplemismaht on -- USD.
Kas WAIFU sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAIFU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAIFU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.