Mis on Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.

Üksuse Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) allikas Ametlik veebisait

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenoomika

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAIFU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) kohta Kui palju on Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) tänapäeval väärt? Reaalajas WAIFU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAIFU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAIFU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Scarlet Waifu Capital Management turukapitalisatsioon? WAIFU turukapitalisatsioon on $ 21.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAIFU ringlev varu? WAIFU ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAIFU (ATH) hind? WAIFU saavutab ATH hinna summas 0.0100307 USD . Mis oli kõigi aegade WAIFU madalaim (ATL) hind? WAIFU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WAIFU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAIFU kauplemismaht on -- USD . Kas WAIFU sel aastal kõrgemale ka suundub? WAIFU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAIFU hinna ennustust

