Scallop (SCLP) reaalajas hind on $0.02218568. Viimase 24 tunni jooksul SCLP kaubeldud madalaim $ 0.01904055 ja kõrgeim $ 0.0233026 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCLPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.1 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00799833.
Lüliajalise tootluse osas on SCLP muutunud +1.26% viimase tunni jooksul, +13.90% 24 tunni vältel -6.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Scallop praegune turukapitalisatsioon on $ 1.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SCLP ringlev varu on 55.66M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.22M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Scallop ja USD hinnamuutus $ +0.00270746.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Scallop ja USD hinnamuutus $ -0.0050450680.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Scallop ja USD hinnamuutus $ +0.0061067149.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Scallop ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00270746
|+13.90%
|30 päeva
|$ -0.0050450680
|-22.74%
|60 päeva
|$ +0.0061067149
|+27.53%
|90 päeva
|$ 0
|--
Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.
Scallop (SCLP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCLP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
