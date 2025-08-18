Mis on Scallop (SCLP)

Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Scallop (SCLP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Scallop hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scallop (SCLP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scallop (SCLP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scallop nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scallop hinna ennustust kohe!

SCLP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Scallop (SCLP) tokenoomika

Scallop (SCLP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCLP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scallop (SCLP) kohta Kui palju on Scallop (SCLP) tänapäeval väärt? Reaalajas SCLP hind USD on 0.02218568 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCLP/USD hind? $ 0.02218568 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCLP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Scallop turukapitalisatsioon? SCLP turukapitalisatsioon on $ 1.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCLP ringlev varu? SCLP ringlev varu on 55.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCLP (ATH) hind? SCLP saavutab ATH hinna summas 20.1 USD . Mis oli kõigi aegade SCLP madalaim (ATL) hind? SCLP nägi ATL hinda summas 0.00799833 USD . Milline on SCLP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCLP kauplemismaht on -- USD . Kas SCLP sel aastal kõrgemale ka suundub? SCLP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCLP hinna ennustust

Scallop (SCLP) Olulised valdkonna uudised