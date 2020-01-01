sBTC (SBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sBTC (SBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sBTC (SBTC) teave sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Ametlik veebisait: https://www.stacks.co/sbtc Valge raamat: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf Ostke SBTC kohe!

sBTC (SBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sBTC (SBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 113.78M $ 113.78M $ 113.78M Koguvaru: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Ringlev varu: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 113.78M $ 113.78M $ 113.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 Kõigi aegade madalaim: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 Praegune hind: $ 113,765 $ 113,765 $ 113,765 Lisateave sBTC (SBTC) hinna kohta

sBTC (SBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sBTC (SBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SBTC tokeni tokenoomikat, avastage SBTC tokeni reaalajas hinda!

SBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SBTC võiks suunduda? Meie SBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SBTC tokeni hinna ennustust kohe!

