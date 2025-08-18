Rohkem infot SBTC

sBTC logo

sBTC hind (SBTC)

1 SBTC/USD reaalajas hind:

$122,889
$122,889$122,889
+4.20%1D
USD
sBTC (SBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:44:01 (UTC+8)

sBTC (SBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 116,394
$ 116,394$ 116,394
24 h madal
$ 122,889
$ 122,889$ 122,889
24 h kõrge

$ 116,394
$ 116,394$ 116,394

$ 122,889
$ 122,889$ 122,889

$ 145,060
$ 145,060$ 145,060

$ 50,597
$ 50,597$ 50,597

+3.12%

+4.27%

+1.52%

+1.52%

sBTC (SBTC) reaalajas hind on $122,889. Viimase 24 tunni jooksul SBTC kaubeldud madalaim $ 116,394 ja kõrgeim $ 122,889 näitab aktiivset turu volatiivsust. SBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 145,060 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 50,597.

Lüliajalise tootluse osas on SBTC muutunud +3.12% viimase tunni jooksul, +4.27% 24 tunni vältel +1.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

sBTC (SBTC) – turuteave

$ 122.89M
$ 122.89M$ 122.89M

--
----

$ 122.89M
$ 122.89M$ 122.89M

1.00K
1.00K 1.00K

1,000.0
1,000.0 1,000.0

sBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 122.89M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SBTC ringlev varu on 1.00K, mille koguvaru on 1000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 122.89M.

sBTC (SBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse sBTC ja USD hinnamuutus $ +5,030.1.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse sBTC ja USD hinnamuutus $ +2,122.6739859000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse sBTC ja USD hinnamuutus $ +20,583.9689445000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse sBTC ja USD hinnamuutus $ +15,348.14286067605.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +5,030.1+4.27%
30 päeva$ +2,122.6739859000+1.73%
60 päeva$ +20,583.9689445000+16.75%
90 päeva$ +15,348.14286067605+14.27%

Mis on sBTC (SBTC)

sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse sBTC (SBTC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

sBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on sBTC (SBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sBTC (SBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake sBTC hinna ennustust kohe!

SBTC kohalike valuutade suhtes

sBTC (SBTC) tokenoomika

sBTC (SBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sBTC (SBTC) kohta

Kui palju on sBTC (SBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SBTC hind USD on 122,889 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SBTC/USD hind?
Praegune hind SBTC/USD on $ 122,889. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on sBTC turukapitalisatsioon?
SBTC turukapitalisatsioon on $ 122.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SBTC ringlev varu?
SBTC ringlev varu on 1.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SBTC (ATH) hind?
SBTC saavutab ATH hinna summas 145,060 USD.
Mis oli kõigi aegade SBTC madalaim (ATL) hind?
SBTC nägi ATL hinda summas 50,597 USD.
Milline on SBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas SBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:44:01 (UTC+8)

