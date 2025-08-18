Mis on sBTC (SBTC)

sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.

Üksuse sBTC (SBTC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sBTC (SBTC) kohta Kui palju on sBTC (SBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas SBTC hind USD on 122,889 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SBTC/USD hind? $ 122,889 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on sBTC turukapitalisatsioon? SBTC turukapitalisatsioon on $ 122.89M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SBTC ringlev varu? SBTC ringlev varu on 1.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SBTC (ATH) hind? SBTC saavutab ATH hinna summas 145,060 USD . Mis oli kõigi aegade SBTC madalaim (ATL) hind? SBTC nägi ATL hinda summas 50,597 USD . Milline on SBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SBTC kauplemismaht on -- USD . Kas SBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? SBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SBTC hinna ennustust

