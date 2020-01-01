Savings USX (SUSX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Savings USX (SUSX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Savings USX (SUSX) teave What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX. Ametlik veebisait: https://usx.finance/ Ostke SUSX kohe!

Savings USX (SUSX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Savings USX (SUSX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 813.54K $ 813.54K $ 813.54K Koguvaru: $ 745.14K $ 745.14K $ 745.14K Ringlev varu: $ 745.14K $ 745.14K $ 745.14K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 813.54K $ 813.54K $ 813.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Kõigi aegade madalaim: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Praegune hind: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Lisateave Savings USX (SUSX) hinna kohta

Savings USX (SUSX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Savings USX (SUSX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUSX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUSX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUSX tokeni tokenoomikat, avastage SUSX tokeni reaalajas hinda!

SUSX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUSX võiks suunduda? Meie SUSX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUSX tokeni hinna ennustust kohe!

