Savings crvUSD (SCRVUSD) teave Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem. Ametlik veebisait: https://crvusd.curve.fi/ Ostke SCRVUSD kohe!

Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Savings crvUSD (SCRVUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.88M $ 53.88M $ 53.88M Koguvaru: $ 50.83M $ 50.83M $ 50.83M Ringlev varu: $ 50.83M $ 50.83M $ 50.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.88M $ 53.88M $ 53.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0.894139 $ 0.894139 $ 0.894139 Praegune hind: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 Lisateave Savings crvUSD (SCRVUSD) hinna kohta

Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCRVUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCRVUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCRVUSD tokeni tokenoomikat, avastage SCRVUSD tokeni reaalajas hinda!

