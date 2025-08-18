Rohkem infot SCRVUSD

Savings crvUSD (SCRVUSD) reaalajas hind on $1.06.

Lüliajalise tootluse osas on SCRVUSD muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Savings crvUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 53.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SCRVUSD ringlev varu on 50.54M, mille koguvaru on 50539796.24597781.

Savings crvUSD (SCRVUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Savings crvUSD ja USD hinnamuutus $ +0.00027198.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Savings crvUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0055757060.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Savings crvUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0110731840.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Savings crvUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0156449879233389.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00027198+0.03%
30 päeva$ +0.0055757060+0.53%
60 päeva$ +0.0110731840+1.04%
90 päeva$ +0.0156449879233389+1.50%

Mis on Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Kui palju on Savings crvUSD (SCRVUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCRVUSD hind USD on 1.06 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCRVUSD/USD hind?
Praegune hind SCRVUSD/USD on $ 1.06. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Savings crvUSD turukapitalisatsioon?
SCRVUSD turukapitalisatsioon on $ 53.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCRVUSD ringlev varu?
SCRVUSD ringlev varu on 50.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCRVUSD (ATH) hind?
SCRVUSD saavutab ATH hinna summas 1.13 USD.
Mis oli kõigi aegade SCRVUSD madalaim (ATL) hind?
SCRVUSD nägi ATL hinda summas 0.894139 USD.
Milline on SCRVUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCRVUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas SCRVUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCRVUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCRVUSD hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

