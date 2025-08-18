Mis on Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Üksuse Savings crvUSD (SCRVUSD) allikas Ametlik veebisait

SCRVUSD kohalike valuutade suhtes

Kui palju on Savings crvUSD (SCRVUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas SCRVUSD hind USD on 1.06 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on Savings crvUSD turukapitalisatsioon? SCRVUSD turukapitalisatsioon on $ 53.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCRVUSD ringlev varu? SCRVUSD ringlev varu on 50.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCRVUSD (ATH) hind? SCRVUSD saavutab ATH hinna summas 1.13 USD . Mis oli kõigi aegade SCRVUSD madalaim (ATL) hind? SCRVUSD nägi ATL hinda summas 0.894139 USD . Milline on SCRVUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCRVUSD kauplemismaht on -- USD .

Savings crvUSD (SCRVUSD) Olulised valdkonna uudised