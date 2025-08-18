Rohkem infot OSTRICH

Save The Ostriches hind (OSTRICH)

1 OSTRICH/USD reaalajas hind:

$0.00019662
-1.20%1D
USD
Save The Ostriches (OSTRICH) reaalajas hinnagraafik
Save The Ostriches (OSTRICH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

-1.21%

-2.91%

-2.91%

Save The Ostriches (OSTRICH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OSTRICH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSTRICHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OSTRICH muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.21% 24 tunni vältel -2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Save The Ostriches (OSTRICH) – turuteave

$ 196.62K
--
$ 196.62K
999.98M
999,978,287.626518
Save The Ostriches praegune turukapitalisatsioon on $ 196.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OSTRICH ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999978287.626518. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 196.62K.

Save The Ostriches (OSTRICH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Save The Ostriches ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Save The Ostriches ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Save The Ostriches ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Save The Ostriches ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.21%
30 päeva$ 0-6.10%
60 päeva$ 0-36.95%
90 päeva$ 0--

Mis on Save The Ostriches (OSTRICH)

Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Save The Ostriches (OSTRICH) allikas

Ametlik veebisait

Save The Ostriches hinna ennustus (USD)

Kui palju on Save The Ostriches (OSTRICH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Save The Ostriches (OSTRICH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Save The Ostriches nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Save The Ostriches hinna ennustust kohe!

OSTRICH kohalike valuutade suhtes

Save The Ostriches (OSTRICH) tokenoomika

Save The Ostriches (OSTRICH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSTRICH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Save The Ostriches (OSTRICH) kohta

Kui palju on Save The Ostriches (OSTRICH) tänapäeval väärt?
Reaalajas OSTRICH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OSTRICH/USD hind?
Praegune hind OSTRICH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Save The Ostriches turukapitalisatsioon?
OSTRICH turukapitalisatsioon on $ 196.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OSTRICH ringlev varu?
OSTRICH ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OSTRICH (ATH) hind?
OSTRICH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade OSTRICH madalaim (ATL) hind?
OSTRICH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OSTRICH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OSTRICH kauplemismaht on -- USD.
Kas OSTRICH sel aastal kõrgemale ka suundub?
OSTRICH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OSTRICH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.