SAVAGE logo

SAVAGE hind (SAVG)

Loendis mitteolevad

1 SAVG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SAVAGE (SAVG) reaalajas hinnagraafik
SAVAGE (SAVG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.053969
$ 0.053969$ 0.053969

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

SAVAGE (SAVG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SAVG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAVGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.053969 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SAVG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SAVAGE (SAVG) – turuteave

$ 19.71K
$ 19.71K$ 19.71K

--
----

$ 41.11K
$ 41.11K$ 41.11K

479.56M
479.56M 479.56M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SAVAGE praegune turukapitalisatsioon on $ 19.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAVG ringlev varu on 479.56M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.11K.

SAVAGE (SAVG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SAVAGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SAVAGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SAVAGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SAVAGE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+29.90%
60 päeva$ 0+17.37%
90 päeva$ 0--

Mis on SAVAGE (SAVG)

SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SAVAGE (SAVG) allikas

Ametlik veebisait

SAVAGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on SAVAGE (SAVG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SAVAGE (SAVG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SAVAGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SAVAGE hinna ennustust kohe!

SAVG kohalike valuutade suhtes

SAVAGE (SAVG) tokenoomika

SAVAGE (SAVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SAVAGE (SAVG) kohta

Kui palju on SAVAGE (SAVG) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAVG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAVG/USD hind?
Praegune hind SAVG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SAVAGE turukapitalisatsioon?
SAVG turukapitalisatsioon on $ 19.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAVG ringlev varu?
SAVG ringlev varu on 479.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAVG (ATH) hind?
SAVG saavutab ATH hinna summas 0.053969 USD.
Mis oli kõigi aegade SAVG madalaim (ATL) hind?
SAVG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SAVG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAVG kauplemismaht on -- USD.
Kas SAVG sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAVG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAVG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.