SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds.

SAVAGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on SAVAGE (SAVG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SAVAGE (SAVG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SAVAGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SAVAGE (SAVG) tokenoomika

SAVAGE (SAVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SAVAGE (SAVG) kohta Kui palju on SAVAGE (SAVG) tänapäeval väärt? Reaalajas SAVG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAVG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAVG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SAVAGE turukapitalisatsioon? SAVG turukapitalisatsioon on $ 19.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAVG ringlev varu? SAVG ringlev varu on 479.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAVG (ATH) hind? SAVG saavutab ATH hinna summas 0.053969 USD . Mis oli kõigi aegade SAVG madalaim (ATL) hind? SAVG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SAVG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAVG kauplemismaht on -- USD . Kas SAVG sel aastal kõrgemale ka suundub? SAVG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAVG hinna ennustust

