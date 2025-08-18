Mis on Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) allikas Ametlik veebisait

Satushi Nukumutu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Satushi Nukumutu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Satushi Nukumutu hinna ennustust kohe!

$NUKUMUTU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokenoomika

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $NUKUMUTU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) kohta Kui palju on Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) tänapäeval väärt? Reaalajas $NUKUMUTU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $NUKUMUTU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $NUKUMUTU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Satushi Nukumutu turukapitalisatsioon? $NUKUMUTU turukapitalisatsioon on $ 7.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $NUKUMUTU ringlev varu? $NUKUMUTU ringlev varu on 719.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $NUKUMUTU (ATH) hind? $NUKUMUTU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $NUKUMUTU madalaim (ATL) hind? $NUKUMUTU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $NUKUMUTU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $NUKUMUTU kauplemismaht on -- USD . Kas $NUKUMUTU sel aastal kõrgemale ka suundub? $NUKUMUTU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $NUKUMUTU hinna ennustust

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Olulised valdkonna uudised