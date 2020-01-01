SaTT (SATT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SaTT (SATT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SaTT (SATT) teave SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain. Ametlik veebisait: http://www.satt-token.com/ Valge raamat: https://www.atayen.us/satt/files/ico_satt_en.pdf Ostke SATT kohe!

SaTT (SATT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SaTT (SATT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Koguvaru: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ringlev varu: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64.01K $ 64.01K $ 64.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00455341 $ 0.00455341 $ 0.00455341 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000010 $ 0.0000010 $ 0.0000010 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SaTT (SATT) hinna kohta

SaTT (SATT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SaTT (SATT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SATT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SATT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SATT tokeni tokenoomikat, avastage SATT tokeni reaalajas hinda!

SATT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SATT võiks suunduda? Meie SATT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SATT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!