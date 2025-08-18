Rohkem infot SATT

SaTT hind (SATT)

1 SATT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
SaTT (SATT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 20:09:51 (UTC+8)

SaTT (SATT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455341
$ 0.00455341$ 0.00455341

$ 0.0000010
$ 0.0000010$ 0.0000010

--

--

0.00%

0.00%

SaTT (SATT) reaalajas hind on $0.0000032. Viimase 24 tunni jooksul SATT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SATTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00455341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000010.

Lüliajalise tootluse osas on SATT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SaTT (SATT) – turuteave

$ 13.60K
$ 13.60K$ 13.60K

--
----

$ 64.01K
$ 64.01K$ 64.01K

4.25B
4.25B 4.25B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

SaTT praegune turukapitalisatsioon on $ 13.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SATT ringlev varu on 4.25B, mille koguvaru on 20000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.01K.

SaTT (SATT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SaTT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SaTT ja USD hinnamuutus $ -0.0000013046.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SaTT ja USD hinnamuutus $ -0.0000009816.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SaTT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000013046-40.77%
60 päeva$ -0.0000009816-30.67%
90 päeva$ 0--

Mis on SaTT (SATT)

SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain.

Üksuse SaTT (SATT) allikas

SaTT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SaTT (SATT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SaTT (SATT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SaTT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SaTT hinna ennustust kohe!

SATT kohalike valuutade suhtes

SaTT (SATT) tokenoomika

SaTT (SATT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SATT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SaTT (SATT) kohta

Kui palju on SaTT (SATT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SATT hind USD on 0.0000032 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SATT/USD hind?
Praegune hind SATT/USD on $ 0.0000032. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SaTT turukapitalisatsioon?
SATT turukapitalisatsioon on $ 13.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SATT ringlev varu?
SATT ringlev varu on 4.25B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SATT (ATH) hind?
SATT saavutab ATH hinna summas 0.00455341 USD.
Mis oli kõigi aegade SATT madalaim (ATL) hind?
SATT nägi ATL hinda summas 0.0000010 USD.
Milline on SATT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SATT kauplemismaht on -- USD.
Kas SATT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SATT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SATT hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.