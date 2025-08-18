Mis on SaTT (SATT)

SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain.

Üksuse SaTT (SATT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SaTT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SaTT (SATT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SaTT (SATT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SaTT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SaTT hinna ennustust kohe!

SATT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SaTT (SATT) tokenoomika

SaTT (SATT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SATT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SaTT (SATT) kohta Kui palju on SaTT (SATT) tänapäeval väärt? Reaalajas SATT hind USD on 0.0000032 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SATT/USD hind? $ 0.0000032 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SATT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SaTT turukapitalisatsioon? SATT turukapitalisatsioon on $ 13.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SATT ringlev varu? SATT ringlev varu on 4.25B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SATT (ATH) hind? SATT saavutab ATH hinna summas 0.00455341 USD . Mis oli kõigi aegade SATT madalaim (ATL) hind? SATT nägi ATL hinda summas 0.0000010 USD . Milline on SATT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SATT kauplemismaht on -- USD . Kas SATT sel aastal kõrgemale ka suundub? SATT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SATT hinna ennustust

