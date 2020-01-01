SatoshiSync (SSNC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SatoshiSync (SSNC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SatoshiSync (SSNC) teave SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana. Ametlik veebisait: https://satoshisync.com Valge raamat: https://satoshisync.com/lightpaper.pdf Ostke SSNC kohe!

SatoshiSync (SSNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SatoshiSync (SSNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.45K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 120.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 336.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.172905 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00033624

SatoshiSync (SSNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SatoshiSync (SSNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SSNC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SSNC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SSNC tokeni tokenoomikat, avastage SSNC tokeni reaalajas hinda!

