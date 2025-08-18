Mis on SatoshiSync (SSNC)

SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.

Üksuse SatoshiSync (SSNC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SatoshiSync (SSNC) tokenoomika

SatoshiSync (SSNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SSNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SatoshiSync (SSNC) kohta Kui palju on SatoshiSync (SSNC) tänapäeval väärt? Reaalajas SSNC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SSNC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SSNC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SatoshiSync turukapitalisatsioon? SSNC turukapitalisatsioon on $ 44.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SSNC ringlev varu? SSNC ringlev varu on 120.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SSNC (ATH) hind? SSNC saavutab ATH hinna summas 0.172905 USD . Mis oli kõigi aegade SSNC madalaim (ATL) hind? SSNC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SSNC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SSNC kauplemismaht on -- USD . Kas SSNC sel aastal kõrgemale ka suundub? SSNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SSNC hinna ennustust

