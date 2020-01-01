Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika

Satoshi Stablecoin (SATUSD) teave

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.
This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

Ametlik veebisait:
https://satoshiprotocol.org/
Valge raamat:
https://docs.satoshiprotocol.org/

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Satoshi Stablecoin (SATUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 106.64M
$ 106.64M
Koguvaru:
$ 106.94M
$ 106.94M
Ringlev varu:
$ 106.94M
$ 106.94M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 106.64M
$ 106.64M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.68
$ 1.68
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.635574
$ 0.635574
Praegune hind:
$ 0.997175
$ 0.997175

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SATUSD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SATUSD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SATUSD tokeni tokenoomikat, avastage SATUSD tokeni reaalajas hinda!

SATUSD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SATUSD võiks suunduda? Meie SATUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.