Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Satoshi Stablecoin (SATUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Satoshi Stablecoin (SATUSD) teave Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin. Ametlik veebisait: https://satoshiprotocol.org/ Valge raamat: https://docs.satoshiprotocol.org/ Ostke SATUSD kohe!

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Satoshi Stablecoin (SATUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 106.64M $ 106.64M $ 106.64M Koguvaru: $ 106.94M $ 106.94M $ 106.94M Ringlev varu: $ 106.94M $ 106.94M $ 106.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 106.64M $ 106.64M $ 106.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Kõigi aegade madalaim: $ 0.635574 $ 0.635574 $ 0.635574 Praegune hind: $ 0.997175 $ 0.997175 $ 0.997175 Lisateave Satoshi Stablecoin (SATUSD) hinna kohta

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SATUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SATUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SATUSD tokeni tokenoomikat, avastage SATUSD tokeni reaalajas hinda!

SATUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SATUSD võiks suunduda? Meie SATUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SATUSD tokeni hinna ennustust kohe!

