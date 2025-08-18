Rohkem infot SATUSD

Satoshi Stablecoin logo

Satoshi Stablecoin hind (SATUSD)

Loendis mitteolevad

1 SATUSD/USD reaalajas hind:

$0.998931
$0.998931
+0.10%1D
mexc
USD
Satoshi Stablecoin (SATUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:09:38 (UTC+8)

Satoshi Stablecoin (SATUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.996742
$ 0.996742
24 h madal
$ 0.999195
$ 0.999195
24 h kõrge

$ 0.996742
$ 0.996742

$ 0.999195
$ 0.999195

$ 1.68
$ 1.68

$ 0.635574
$ 0.635574

+0.00%

+0.17%

+0.12%

+0.12%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) reaalajas hind on $0.99893. Viimase 24 tunni jooksul SATUSD kaubeldud madalaim $ 0.996742 ja kõrgeim $ 0.999195 näitab aktiivset turu volatiivsust. SATUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.635574.

Lüliajalise tootluse osas on SATUSD muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +0.17% 24 tunni vältel +0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) – turuteave

$ 106.82M
$ 106.82M

--
--

$ 106.82M
$ 106.82M

106.94M
106.94M

106,939,076.3769637
106,939,076.3769637

Satoshi Stablecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 106.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SATUSD ringlev varu on 106.94M, mille koguvaru on 106939076.3769637. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 106.82M.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Satoshi Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.00165692.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Satoshi Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0021892549.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Satoshi Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0012297827.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Satoshi Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0002959803525906.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00165692+0.17%
30 päeva$ +0.0021892549+0.22%
60 päeva$ +0.0012297827+0.12%
90 päeva$ +0.0002959803525906+0.03%

Mis on Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

Üksuse Satoshi Stablecoin (SATUSD) allikas

Satoshi Stablecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Satoshi Stablecoin (SATUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Satoshi Stablecoin (SATUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Satoshi Stablecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Satoshi Stablecoin hinna ennustust kohe!

SATUSD kohalike valuutade suhtes

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika

Satoshi Stablecoin (SATUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SATUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Satoshi Stablecoin (SATUSD) kohta

Kui palju on Satoshi Stablecoin (SATUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SATUSD hind USD on 0.99893 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SATUSD/USD hind?
Praegune hind SATUSD/USD on $ 0.99893. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Satoshi Stablecoin turukapitalisatsioon?
SATUSD turukapitalisatsioon on $ 106.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SATUSD ringlev varu?
SATUSD ringlev varu on 106.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SATUSD (ATH) hind?
SATUSD saavutab ATH hinna summas 1.68 USD.
Mis oli kõigi aegade SATUSD madalaim (ATL) hind?
SATUSD nägi ATL hinda summas 0.635574 USD.
Milline on SATUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SATUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas SATUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SATUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SATUSD hinna ennustust.
Satoshi Stablecoin (SATUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

