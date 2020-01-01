Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) teave This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto. Ametlik veebisait: https://www.satoshitoken.org/ Valge raamat: https://medium.com/@satoshinakamoto_ethereum/the-satoshi-evolution-f6363e2a0754 Ostke SATOSHI kohe!

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Satoshi Nakamoto (SATOSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Koguvaru: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ringlev varu: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.181683 $ 0.181683 $ 0.181683 Praegune hind: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Lisateave Satoshi Nakamoto (SATOSHI) hinna kohta

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SATOSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SATOSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SATOSHI tokeni tokenoomikat, avastage SATOSHI tokeni reaalajas hinda!

SATOSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SATOSHI võiks suunduda? Meie SATOSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SATOSHI tokeni hinna ennustust kohe!

