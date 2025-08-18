Mis on Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.

Üksuse Satoshi Nakamoto (SATOSHI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Satoshi Nakamoto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Satoshi Nakamoto (SATOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Satoshi Nakamoto (SATOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Satoshi Nakamoto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SATOSHI kohalike valuutade suhtes

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenoomika

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SATOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kohta Kui palju on Satoshi Nakamoto (SATOSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas SATOSHI hind USD on 1.26 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SATOSHI/USD hind? $ 1.26 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SATOSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Satoshi Nakamoto turukapitalisatsioon? SATOSHI turukapitalisatsioon on $ 2.65M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SATOSHI ringlev varu? SATOSHI ringlev varu on 2.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SATOSHI (ATH) hind? SATOSHI saavutab ATH hinna summas 3.94 USD . Mis oli kõigi aegade SATOSHI madalaim (ATL) hind? SATOSHI nägi ATL hinda summas 0.181683 USD . Milline on SATOSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SATOSHI kauplemismaht on -- USD . Kas SATOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? SATOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SATOSHI hinna ennustust

