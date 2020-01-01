Satoshi Airline (JET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Satoshi Airline (JET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Satoshi Airline (JET) teave Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power. Ametlik veebisait: https://satoshiair.xyz/ Valge raamat: https://satoshiair.gitbook.io/docs/ Ostke JET kohe!

Satoshi Airline (JET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Satoshi Airline (JET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.30K $ 51.30K $ 51.30K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 104.69M $ 104.69M $ 104.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 244.98K $ 244.98K $ 244.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00048996 $ 0.00048996 $ 0.00048996 Lisateave Satoshi Airline (JET) hinna kohta

Satoshi Airline (JET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Satoshi Airline (JET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JET tokeni tokenoomikat, avastage JET tokeni reaalajas hinda!

JET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JET võiks suunduda? Meie JET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JET tokeni hinna ennustust kohe!

