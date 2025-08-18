Mis on Satoshi Airline (JET)

Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power.

Üksuse Satoshi Airline (JET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Satoshi Airline (JET) tokenoomika

Satoshi Airline (JET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Satoshi Airline (JET) kohta Kui palju on Satoshi Airline (JET) tänapäeval väärt? Reaalajas JET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Satoshi Airline turukapitalisatsioon? JET turukapitalisatsioon on $ 51.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JET ringlev varu? JET ringlev varu on 104.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JET (ATH) hind? JET saavutab ATH hinna summas 2.53 USD . Mis oli kõigi aegade JET madalaim (ATL) hind? JET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JET kauplemismaht on -- USD . Kas JET sel aastal kõrgemale ka suundub? JET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JET hinna ennustust

