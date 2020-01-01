Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) teave Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/2047 Ostke SAINT kohe!

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 379.78K $ 379.78K $ 379.78K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 379.78K $ 379.78K $ 379.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0305837 $ 0.0305837 $ 0.0305837 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00037988 $ 0.00037988 $ 0.00037988 Lisateave Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) hinna kohta

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAINT tokeni tokenoomikat, avastage SAINT tokeni reaalajas hinda!

SAINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAINT võiks suunduda? Meie SAINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAINT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!