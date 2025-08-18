Rohkem infot SAINT

Satoshi AI agent by Virtuals hind (SAINT)

Loendis mitteolevad

1 SAINT/USD reaalajas hind:

$0.00038384
$0.00038384
-5.00%1D
Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:13:34 (UTC+8)

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0305837
$ 0.0305837

$ 0
$ 0

-3.44%

-4.69%

-22.16%

-22.16%

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SAINT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAINTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0305837 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SAINT muutunud -3.44% viimase tunni jooksul, -4.69% 24 tunni vältel -22.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) – turuteave

$ 383.84K
$ 383.84K

--
--

$ 383.84K
$ 383.84K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Satoshi AI agent by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 383.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAINT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 383.84K.

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Satoshi AI agent by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Satoshi AI agent by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Satoshi AI agent by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Satoshi AI agent by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.69%
30 päeva$ 0-37.85%
60 päeva$ 0-42.98%
90 päeva$ 0--

Mis on Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) allikas

Ametlik veebisait

Satoshi AI agent by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Satoshi AI agent by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Satoshi AI agent by Virtuals hinna ennustust kohe!

SAINT kohalike valuutade suhtes

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) tokenoomika

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) kohta

Kui palju on Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAINT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAINT/USD hind?
Praegune hind SAINT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Satoshi AI agent by Virtuals turukapitalisatsioon?
SAINT turukapitalisatsioon on $ 383.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAINT ringlev varu?
SAINT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAINT (ATH) hind?
SAINT saavutab ATH hinna summas 0.0305837 USD.
Mis oli kõigi aegade SAINT madalaim (ATL) hind?
SAINT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SAINT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAINT kauplemismaht on -- USD.
Kas SAINT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAINT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAINT hinna ennustust.
Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

