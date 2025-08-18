SASHA CAT hind (SASHA)
+0.46%
-6.15%
-1.48%
-1.48%
SASHA CAT (SASHA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SASHA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SASHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SASHA muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -6.15% 24 tunni vältel -1.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SASHA CAT praegune turukapitalisatsioon on $ 5.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SASHA ringlev varu on 99,886.46T, mille koguvaru on 9.988645646615659e+16. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.23K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SASHA CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SASHA CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SASHA CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SASHA CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.15%
|30 päeva
|$ 0
|-14.00%
|60 päeva
|$ 0
|-6.60%
|90 päeva
|$ 0
|--
SASHA CAT The purr-fect fusion of meme culture and crypto innovation, inspired by Len Sassaman’s legendary cat, SASHA.😺 Introducing $SASHA, the ultimate meme coin that blends the playful charm of cats with the groundbreaking world of cryptocurrency. Just like the mysterious allure of Len Sassaman, $SASHA is a tribute to the unsung heroes of the digital age, represented by his iconic feline companion. Our project brings together a vibrant community of crypto enthusiasts and cat lovers, driven by a mission to create a decentralized, fun, and rewarding ecosystem. With $SASHA, you’re not just investing in a meme coin—you’re joining a movement that celebrates innovation, freedom, and a touch of feline mischief. Whether you’re a seasoned crypto trader or a meme coin explorer, $SASHA offers a pawsome experience, where every holder gets to be part of an exciting adventure. Embrace the meme, embrace the cat, and ride the $SASHA wave to the moon!
